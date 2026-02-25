«Je n'avais jamais vu ça» : Zidane l'a choqué dès sa première rencontre

Alexis Brunet

Si l’on fait un classement des meilleurs joueurs de l’histoire, Zinédine Zidane a de bonnes chances de faire partie de la liste. L’ancien milieu offensif de l’équipe de France faisait partie des plus talentueux et il impressionnait tout le monde. Un de ses anciens coéquipiers avait notamment été choqué par le champion du monde lorsqu’il avait fait sa rencontre.

Malgré sa retraite il y a déjà vingt ans, Zinédine Zidane continue d’être cité par beaucoup de joueurs comme un modèle, voire le meilleur du monde. Il faut dire que le milieu offensif a marqué toute une époque, lui qui était particulièrement beau à voir jouer, mais qui a également inscrit des buts très importants, comme en finale de Coupe du monde 1998.

«J’aurais aimé...» : Les regrets d’un Ballon d’Or avec Zinédine Zidane et Luis Enrique ! https://t.co/oLzBI18Egt — le10sport (@le10sport) February 25, 2026

« Je n'avais jamais vu quelqu'un de mon âge faire ça avec un ballon » Dès le début de sa carrière, Zinédine Zidane était doté de facilité technique, ce qui faisait de lui un joueur spécial. En 2021, Lilian Thuram avait raconté à L’Équipe la première fois qu’il avait vu le milieu offensif à l’œuvre et il avait été particulièrement choqué. « Zinédine Zidane. La première fois que je l'ai rencontré, en équipe de France, j'avais 17 ans et demi. À l'échauffement, il jonglait, lançait des ballons très haut en l'air et jonglait à nouveau derrière. Je n'avais jamais vu quelqu'un de mon âge faire ça avec un ballon. Puis j'ai suivi son évolution jusqu'au joueur confirmé qu'il est devenu en Italie. Je n'aimais pas qu'on laisse croire qu'il était simplement doué et talentueux. Zidane était surtout un très gros travailleur, extrêmement rigoureux, avec beaucoup de caractère. »