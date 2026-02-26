Un seul joueur aurait pu rivaliser avec Antoine Dupont dans l'histoire du rugby français : Voilà son nom !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques années, Antoine Dupont s'est imposé comme une référence dans le rugby mondial. A tel point que certains le considèrent comme le meilleur joueur de l'histoire du rugby français. A vrai dire, un seul joueur aurait pu rivaliser...

Cela fait désormais plusieurs années qu'Antoine Dupont est présenté comme le meilleur joueur du monde. Un statut qu'il doit à ses performances en club, mais également avec le XV de France. A tel point que pour Vincent Moscato, le débat est réglé depuis longtemps puisqu'en septembre 2024, l'ancien joueur assurait qu'Antoine Dupont était le meilleur joueur de l'histoire du rugby français.

«C'est déjà le meilleur joueur de l'histoire du rugby français» « On n'a jamais vu un joueur aussi dominant dans le championnat. Même au niveau international en équipe de France, on n'en a jamais eu. Oui, c'est déjà le meilleur joueur de l'histoire du rugby français. C'est un mec incroyable, même s'il y en a eu d'autres qui ont été incroyables à leur poste. Et il y a aussi le fait que plus on avance, plus c'est médiatisé. Le rugby n'avait jamais été aussi médiatique. Le dernier qui a été aussi médiatique, c'est Chabal. Il a été énormément médiatique, on ne s'en rend pas compte. J'ai l'impression que Dupont est en train de passer devant et en plus, Chabal était certes un grand joueur de rugby, mais il ne dominait pas le Top 14. Dupont à son poste, il domine vraiment de la tête et des épaules, c'est vraiment incroyable », confiait-il au micro du Super Moscato Show sur RMC.