Un seul joueur aurait pu rivaliser avec Antoine Dupont dans l'histoire du rugby français : Voilà son nom !

Depuis quelques années, Antoine Dupont s'est imposé comme une référence dans le rugby mondial. A tel point que certains le considèrent comme le meilleur joueur de l'histoire du rugby français. A vrai dire, un seul joueur aurait pu rivaliser...
Cela fait désormais plusieurs années qu'Antoine Dupont est présenté comme le meilleur joueur du monde. Un statut qu'il doit à ses performances en club, mais également avec le XV de France. A tel point que pour Vincent Moscato, le débat est réglé depuis longtemps puisqu'en septembre 2024, l'ancien joueur assurait qu'Antoine Dupont était le meilleur joueur de l'histoire du rugby français.
«C'est déjà le meilleur joueur de l'histoire du rugby français»
« On n'a jamais vu un joueur aussi dominant dans le championnat. Même au niveau international en équipe de France, on n'en a jamais eu. Oui, c'est déjà le meilleur joueur de l'histoire du rugby français. C'est un mec incroyable, même s'il y en a eu d'autres qui ont été incroyables à leur poste. Et il y a aussi le fait que plus on avance, plus c'est médiatisé. Le rugby n'avait jamais été aussi médiatique. Le dernier qui a été aussi médiatique, c'est Chabal. Il a été énormément médiatique, on ne s'en rend pas compte. J'ai l'impression que Dupont est en train de passer devant et en plus, Chabal était certes un grand joueur de rugby, mais il ne dominait pas le Top 14. Dupont à son poste, il domine vraiment de la tête et des épaules, c'est vraiment incroyable », confiait-il au micro du Super Moscato Show sur RMC.
«Le gros problème de Serge Blanco c'est qu'il jouait à Biarritz»
Sur le plateau aux côtés de Vincent Moscato, Eric Di Meco tente de trouver un joueur qui pourrait concurrencer Antoine Dupont pour le titre honorifique de meilleur joueur de l'histoire du rugby français. Il n'en voit qu'un, à savoir Serge Blanco. Mais même pour lui, c'est difficile. « Le gros problème de Serge Blanco c'est qu'il jouait à Biarritz et qu'il n'a rien gagné. Donc c'est difficile. Dupont, il gagne tout sur la scène nationale, sur la scène internationale et même sur la scène européenne (...) Il a gagné un Grand Chelem, tu gagnes avec l'équipe de France et tu gagnes en club au niveau européen et en championnat, il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire », estimait à son tour l'ancien joueur de l'OM.