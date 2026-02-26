Transferts - L’OM récupère un joueur à la surprise générale : «Je devais signer au Barça»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dans son histoire, l'OM a eu la chance de pouvoir compter plusieurs gardiens de prestige ayant réalisé de belles carrières sur le plan international. Et dans les années 90, le club phocéen avait même réussi un très gros coup à la surprise générale avec un portier de renom, qui devait initialement s'engager avec le FC Barcelone. Explications.

Fabien Barthez, Steve Mandanda, Joseph-Antoine Bell, Pascal Olmeta... C'est un fait, plusieurs gardiens de prestige ont arboré la tunique de l'OM ces dernières décennies. Et au cours de la période 1996-1999, le club phocéen tenait même dans ses rangs le dernier rempart de... la Mannschaft, soit l'équivalent de Manuel Neuer aujourd'hui. Il s'agissait d'Andreas Köpke, titulaire dans les buts de la sélection allemande lors de la Coupe du Monde 1998, et qui avait d'ailleurs atterri à l'OM un peu par hasard...

« L'OM ? Je n'ai pas réfléchi longtemps » Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE en mai 2021, Andreas Köpke a livré les coulisses de son arrivée à l'OM : « Après l'Euro 1996, je devais signer au Barça, mais le transfert a échoué. Peu de temps après est arrivée l'offre de l'OM. Je n'ai pas réfléchi longtemps, parce que pas mal d'Allemands avaient connu de grandes heures à Marseille, comme Franz Beckenbauer, Rudi Völler, Klaus Allofs et Karl- Heinz Förster. En plus, Marseille est au bord de la mer... C'était clairement un vrai changement pour moi. Le plus difficile était que tous les joueurs demandaient le ballon tout le temps et qu'ils s'énervaient vraiment quand ils ne le recevaient pas ! Pourtant, il n'y a qu'un seul ballon par match, tout le monde ne peut pas l'avoir dans les pieds (rire)... », indique l'ancien gardien allemand.