«J’ouvre la porte, il fumait sa clope !», un joueur de l’OM s’est fait surprendre aux toilettes

La cigarette et le footballeur. Au vu des effets du tabac sur les poumons, il est déconseillé aux sportifs de haut niveau d’en consommer. Cela n’empêche pas certains d’entre eux de le faire dont un ancien grand nom du football passé par l’Olympique de Marseille. Un de ses ex-coéquipiers est d’ailleurs passé aux aveux.

« J’essaie toujours de lui donner une chambre avec un balcon, pour que le détecteur de fumée ne se déclenche pas. Je crois qu’il est le seul Diable Rouge qui fume. Si je lui interdis de fumer cinq à six cigarettes par jour, je crois qu’il détruit sa chambre». Voici le témoignage livré par Marc Wilmots, ex-sélectionneur de la Belgique, sur Radja Naingollan. L’ancien joueur de l’Inter était accro à la cigarette. Et ce n’est pas un cas isolé dans le monde du football. Un joueur passé par l’OM était lui aussi un habitué de la nicotine.

En pleine interview, il confirme la légende C’est certes un secret de polichinelle pour les connaisseurs, mais le dernier rempart de la génération dorée de l’équipe de France en 1998 pour le Mondial et en 2000 pour l’Euro était un consommateur de tabac. Comme Marco Verratti, Fabien Barthez est entre autres connu pour le fait d’être un fumeur et il ne s’en est jamais vraiment caché au point de sa marionnette dans Les Guignols de l’Info fumait régulièrement. A l’occasion d’une entrevue accordée à L’Équipe, Fabrice Henry confirmait le tabagisme de Barthez.