«Il a déconné» : Il annonce le vrai problème du coup de boule de Zidane !

En 2006, Zinédine Zidane quittait la Coupe du monde d’une bien triste façon. À la suite d’un coup de boule sur Marco Materazzi, le joueur du Real Madrid écopait alors d’un carton rouge et il devait donc laisser ses partenaires finir la rencontre à dix. Sélectionneur de l’équipe de France à ce moment-là, Raymond Domenech est revenu sur cet épisode et il en veut à Zizou pour une seule raison.

Si l’on pense à Zinédine Zidane et l’équipe de France, le premier souvenir qui vient inévitablement est sans doute le titre de champion du monde en 1998 et les deux buts en finale. L’autre moment marquant de Zizou avec les Bleus est un peu moins glorieux car il s’agit de la finale 2006 et de son tristement célèbre coup de boule.

Quand les Guignols de l'Info parodiaient Zidane après son coup de boule lors de la finale du Mondial 2006 😄 pic.twitter.com/1BqUxMxzpA — Le Meilleur du Football (@LMDFoot_) May 26, 2025

« Il a déconné par rapport à ça » Alors que l’on joue la 107ème minute de la finale de la Coupe du monde 2006 entre la France et l’Italie, Zinédine Zidane assène un coup de boule à Marco Materazzi. Un geste regrettable qui vaudra sur le coup une expulsion au milieu offensif des Bleus. Sélectionneur à l’époque, Raymond Domenech ne reproche pas à Zizou sa réaction, mais plutôt les conséquences que cela a eues derrière. « Le critiquer sur quoi ? Le phénomène du coup de boule a été quand même important. À l'époque, j'étais DTN à la Fédération et on voyait les cadres dans les régions qui nous disaient : "Comment je fais maintenant moi pour expliquer qu'on ne réagit pas quand on les insulte ? Les gamins me disent "Zizou l'a fait". C'est le vrai poids de ce qu'il a fait pour moi. Plus que le résultat du match, parce qu'on ne sait pas ce qui se serait passé, ce sont les conséquences par rapport aux gamins qui l'idolâtrent, à juste titre parce que c'est un joueur exceptionnel. Mais cette exemplarité sur ça, ça a pesé. Il a déconné par rapport à ça », a confié l’ancien coach du FC Nantes au média Offense.