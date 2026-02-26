Une star du FC Barcelone à Paris, la vidéo qui fait le buzz sur les réseaux sociaux

Paris fait partie des plus belles villes du monde et forcément elle attire de nombreuses stars. Ce mercredi, c’est un joueur du FC Barcelone qui a été aperçu dans les rues de la capitale française. On ne sait pas vraiment la raison de sa venue, mais en tout cas cela a ravi de nombreux passants qui ont eu l’occasion de prendre des photos et des vidéos.
Chaque année, Paris attire des millions de touristes venus du monde entier. Ces derniers viennent profiter du charme de la capitale française et des nombreux monuments emblématiques comme la Tour Eiffel ou bien Notre-Dame de Paris. Les stars aussi sont nombreuses à se rendre dans la ville lumière et on en a encore eu la preuve ce mercredi.
Une star du FC Barcelone aperçue à Paris
Ce mercredi, le quartier de Château-Rouge à Paris a accueilli une star. En effet, des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux montrent le joueur du FC Barcelone Jules Koundé déambulant à vélo dans le quartier parisien. Reconnu par de nombreuses personnes, le défenseur de l’équipe de France a alors du mal à se frayer un chemin et beaucoup en profitent pour immortaliser le moment avec leur téléphone portable.
Un PSG-Barcelone en Ligue des champions ?
Dans un futur proche, Jules Koundé pourrait bien revenir du côté de Paris. En effet, le PSG s’est qualifié ce mercredi pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et il pourrait bien croiser à cette occasion la route du FC Barcelone. Le champion de France pourrait également hériter de Chelsea et le tirage au sort aura lieu vendredi 27 février à la Maison du football européen, du côté de Nyon en Suisse. Les huitièmes de finale auront par la suite lieu les 10 et 11 mars pour les matchs aller puis les 17 et 18 mars pour les confrontations retour.