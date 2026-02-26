Une star du FC Barcelone à Paris, la vidéo qui fait le buzz sur les réseaux sociaux

Alexis Brunet

Paris fait partie des plus belles villes du monde et forcément elle attire de nombreuses stars. Ce mercredi, c’est un joueur du FC Barcelone qui a été aperçu dans les rues de la capitale française. On ne sait pas vraiment la raison de sa venue, mais en tout cas cela a ravi de nombreux passants qui ont eu l’occasion de prendre des photos et des vidéos.

Chaque année, Paris attire des millions de touristes venus du monde entier. Ces derniers viennent profiter du charme de la capitale française et des nombreux monuments emblématiques comme la Tour Eiffel ou bien Notre-Dame de Paris. Les stars aussi sont nombreuses à se rendre dans la ville lumière et on en a encore eu la preuve ce mercredi.

Jules Koundé aperçu en plein Paris à Chateau-Rouge. 😂 pic.twitter.com/vu40rBIATK — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 25, 2026

Une star du FC Barcelone aperçue à Paris Ce mercredi, le quartier de Château-Rouge à Paris a accueilli une star. En effet, des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux montrent le joueur du FC Barcelone Jules Koundé déambulant à vélo dans le quartier parisien. Reconnu par de nombreuses personnes, le défenseur de l’équipe de France a alors du mal à se frayer un chemin et beaucoup en profitent pour immortaliser le moment avec leur téléphone portable.