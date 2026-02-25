«Tous les clubs d’Europe me voulaient» : Un grand talent du PSG s'en va, «j’ai dit non tout de suite»

Alexis Brunet

Par le passé, le PSG a souvent formé des jeunes joueurs très talentueux, qui sont rapidement allés faire le bonheur d’autres clubs. Il y a quelques années, un attaquant avait décidé de quitter Paris car il ne disposait pas d’un temps de jeu suffisant. Disposant de nombreux intérêts, ce dernier avait finalement fait le pari de l’Angleterre.

Même si cela est en train de changer ces dernières années, le PSG a souvent eu la réputation d’un club qui ne conservait pas ses jeunes joueurs. Le champion de France a vu partir de nombreux cracks qui étaient obligés d’aller voir ailleurs pour avoir du temps de jeu.

« Il y avait tous les recruteurs qui venaient pour me prendre » On peut citer Mike Maignan, ou bien Kingsley Coman, qui sont partis tôt du PSG, mais des exemples plus anciens existent. En 1997, Nicolas Anelka avait par exemple décidé de rejoindre Arsenal car il n’avait pas assez de temps de jeu à Paris à son goût. Le joueur passé par Chelsea ou la Juventus avait raconté ce moment en 2016 dans le documentaire Yard. « Je voulais du temps de jeu avec le PSG, ce que je n’avais pas. On me disait que j’étais trop jeune, que je patiente […] Alors, j’ai dit non tout de suite. J’étais en réserve avec le PSG et il y avait tous les recruteurs qui venaient pour me prendre. Arsenal, le Real Madrid, l’Atletico Madrid… Tous les clubs d’Europe. Je me suis dit “Allez, j’y vais. Si ça ne passe pas au PSG, ça passera ailleurs. Si ça ne passe pas, au moins j’aurai tenté”. »