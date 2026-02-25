Un accord secret va pousser le PSG à vendre l'un de ses meilleurs joueurs ?

Alexis Brunet

Le PSG possède certains des meilleurs joueurs du monde et forcément cela attire les prétendants. Cet été, un Parisien pourrait d’ailleurs aller voir ailleurs et rejoindre un club très prestigieux. Un accord secret existerait, ce qui favoriserait le départ de ce dernier, mais cela ne se fera que contre un énorme chèque. Explications.

L’année dernière, le PSG a brillé dans presque toutes les compétitions, ce qui lui a permis notamment de remporter la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Le club de la capitale s’est appuyé sur un collectif de très haut niveau mais également sur certaines individualités. C’est notamment le cas d’Ousmane Dembélé qui a réalisé une saison record et qui a donc réussi à mettre la main sur le Ballon d’or.

Un joueur majeur pourrait quitter le PSG cet été Forcément, cette belle réussite a attiré l’œil. Les joueurs du PSG intéressent d’autres clubs et, selon les informations de La Cadena Ser, Vitinha pourrait bien rejoindre le Real Madrid cet été. En effet, un accord secret existerait entre le Portugais et le champion de France pour le laisser partir contre une somme d’environ 100M€. Reste à voir si la Casa Blanca sera prête à mettre une telle somme sur la table, mais en tout cas un transfert paraît possible alors que ce n’était encore pas le cas il y a peu.