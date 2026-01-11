Séparation avec Mbappé : Une jeune star dit stop !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La décision a été prise courant décembre et officialisée à la veille du réveillon de Noël par l'OL. Endrick a quitté le Real Madrid et Kylian Mbappé grâce à un prêt sans option d'achat de six mois. Le jeune brésilien perpétue la tradition des joueurs issus du pays sud-américain d'arborer la tunique lyonnaise. De quoi faire sourire Sonny Anderson.

Seulement trois apparitions avec le Real Madrid pendant la première partie de saison, toutes compétitions confondues. C'est peu, trop peu pour le jeune international brésilien de 19 ans désireux de prendre part à la Coupe du monde en Amérique du nord du 11 juin au 19 juillet prochain avec la Seleçao. Après avoir discuté avec son sélectionneur Carlo Ancelotti, Endrick s'est persuadé des bienfaits d'un départ en prêt pour aller chercher du temps de jeu.

Entre Endrick et le Real Madrid, c'est fini Le 23 décembre dernier, l'OL annonçait officiellement le prêt de six mois d'Endrick, sans option d'achat. Une incorporation dans l'effectif de Paulo Fonseca que l'entraîneur a accueilli avec joie. Et il n'est pas le seul. Ex-icône de l'OL, l'aîné et compatriote d'Endrick qu'est Sonny Anderson voit ce nouveau challenge d'un très bon oeil que ce soit du point de vue du joueur comme du club lyonnais.