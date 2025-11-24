Un champion du monde à l'OL : Le problème annoncé par Riolo !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

7ème de Ligue 1, l'OL reste sur un match nul face à l'AJ Auxerre ce dimanche (0-0). Durant cette rencontre, les Gones n'ont donc pas réussi à trouver le chemin des filets. Daniel Riolo a d'ailleurs point le faible niveau du secteur offensif de Paulo Fonseca, soulignant à cette occasion un problème avec Corentin Tolisso.

Champion du monde 2018 et capitaine de l'OL, Corentin Tolisso est l'homme à tout faire cette saison chez les Gones. Milieu de terrain, le Français a parfois évolué dans un rôle d'attaquant de pointe, où il a d'ailleurs fait bonne impression. Mais voilà que ce dimanche, face à Auxerre, Tolisso était positionné devant la défense. De quoi plomber l'attaque de l'OL ?

« Le problème, c’est qu’il n’y a pas d’attaque » Au micro de l'After Foot, Daniel Riolo a évoqué le secteur offensif de l'OL et le problème avec le positionnement de Corentin Tolisso. C'est ainsi qu'il a confié : « Le problème, c’est qu’il n’y a pas d’attaque. Satriano ? Ça ne marche pas. Même, c’est le jeu offensif, c’est pas assez tranchant, pas assez rapide, Fofana manque, Tolisso était un peu plus bas, il a beaucoup joué plus haut depuis le début de la saison, est-ce qu’il ne faut pas qu’il aille un peu plus haut ? ».