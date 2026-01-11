PSG : Surprise à Paris, un joueur de l’Algérie arrive !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Une semaine après leur opposition en championnat (2-1), le PSG et le Paris FC seront de nouveau opposés lundi, cette fois-ci en 16es de finale de la Coupe de France. Absent le week-end dernier, Ilan Kebbal pourrait cette fois-ci être de la partie, lui qui vient d’être éliminé de la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Algérie.

En attendant Moses Simon, qui s’est qualifié samedi pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Nigeria, le Paris FC va récupérer tous ses autres participants à la CAN. Éliminés en quarts de finale, Jean-Philippe Krasso (Côte d’Ivoire), Hamari Traoré (Mali), Samir Chergui et Ilan Kebbal (Algérie) sont attendus prochainement.

Kebbal de retour contre le PSG ? Ils seront donc à la disposition de Stéphane Gilli le 18 janvier prochain pour le déplacement très important sur la pelouse du FC Nantes mais, selon Le Parisien, l’un d’eux pourrait même retrouver les terrains plus rapidement. En effet, Ilan Kebbal a de bonnes chances d'être dans le groupe lundi face au PSG, en 16es de finale de la Coupe de France.