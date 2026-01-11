PSG : Surprise à Paris, un joueur de l’Algérie arrive !

Une semaine après leur opposition en championnat (2-1), le PSG et le Paris FC seront de nouveau opposés lundi, cette fois-ci en 16es de finale de la Coupe de France. Absent le week-end dernier, Ilan Kebbal pourrait cette fois-ci être de la partie, lui qui vient d’être éliminé de la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Algérie.
En attendant Moses Simon, qui s’est qualifié samedi pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Nigeria, le Paris FC va récupérer tous ses autres participants à la CAN. Éliminés en quarts de finale, Jean-Philippe Krasso (Côte d’Ivoire), Hamari Traoré (Mali), Samir Chergui et Ilan Kebbal (Algérie) sont attendus prochainement.
Kebbal de retour contre le PSG ?
Ils seront donc à la disposition de Stéphane Gilli le 18 janvier prochain pour le déplacement très important sur la pelouse du FC Nantes mais, selon Le Parisien, l’un d’eux pourrait même retrouver les terrains plus rapidement. En effet, Ilan Kebbal a de bonnes chances d'être dans le groupe lundi face au PSG, en 16es de finale de la Coupe de France.
Seulement 11 minutes jouées avec l’Algérie
Le joueur âgé de 27 ans a très peu joué lors de cette CAN, ne participant qu’à la victoire contre la Guinée équatoriale (3-1) lors de la phase de groupes. Ilan Kebbal n’était entré qu’en fin de match, disputant une dizaine de minutes d’une rencontre sans enjeu. L’international algérien (4 sélections) n’est donc pas fatigué et pourrait très vite reprendre avec le Paris FC.