Lucas Chevalier : C'est déjà la fin au PSG !

Alexis Brunet

Lundi soir, le PSG retrouve le Paris FC en 16èmes de finale de Coupe de France. Une rencontre que devrait disputer Lucas Chevalier, qui reste sur un très bon match contre l’OM. C’est donc déjà terminé pour Renato Marin, qui était titulaire contre Fontenay pour le premier match des Parisiens dans la compétition.

Après avoir triomphé contre l’OM lors du Trophée des champions, le PSG retrouve le chemin de la compétition lundi soir. Les Parisiens vont disputer au Parc des princes leur 16ème de finale de Coupe de France et cela sera contre leur voisin, le Paris FC.

Chevalier pressenti dans les buts Pour cette rencontre de Coupe de France, Luis Enrique devrait de nouveau faire confiance à Lucas Chevalier, à en croire les informations du Parisien. Étincelant lors du Trophée des champions contre l’OM, l’ancien Lillois va donc prendre la place de Renato Marin, qui était titulaire lors du match contre Fontenay le 20 décembre dernier.