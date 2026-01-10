PSG : Le premier transfert de 2026 est connu !

Alexis Brunet

Cet hiver, le PSG n’a pas prévu de recruter, mais il pourrait bien se séparer de certains joueurs. C’est notamment le cas de Noham Kamara, jeune formé au club, qui devrait s’en aller pour aller trouver du temps de jeu ailleurs. L’OL ferait le forcing pour tenter d’attirer le défenseur central sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG ne pense pas à recruter cet hiver. Luis Enrique est content de son effectif et il compte également sur certains jeunes pour aider en cas de blessures des titulaires habituels. Toutefois, pour ce qui est des départs, le club de la capitale pourrait se montrer actif.

Noham Kamara devrait quitter le PSG Luis Enrique compte sur certains jeunes, mais d’autres n’ont pas cette chance. C’est le cas de Noham Kamara qui a seulement disputé 29 minutes en Coupe de France cette saison avec l’équipe professionnelle du PSG. D’après les informations de L’Équipe, le jeune défenseur central devrait donc quitter le club de la capitale cet hiver pour continuer sa progression. L’OL serait très intéressé et tenterait d’attirer le Parisien sous la forme d’un prêt avec option d’achat.