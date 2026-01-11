OL - Transfert à 13M€ : L’offensive est lancée !

Pierrick Levallet

L’OL a prévu d’être actif sur le mercato cet hiver. Après Endrick, le club rhodanien aimerait offrir d’autres renforts à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison. Les dirigeants lyonnais cibleraient ainsi Sebastian Szymanski en janvier. Une offensive semble d’ailleurs avoir été lancée pour le milieu offensif de Fenerbahçe.

L'OL en pince pour Szymanski Et dans cette optique, les pensionnaires de la Ligue 1 pourraient piocher en Turquie. L’OL aurait en effet des vues sur Sebastian Szymanski. Le milieu offensif de 26 ans a perdu sa place à Fenerbahçe et pourrait donc quitter le club turc cet hiver. Les Olympiens ne seraient toutefois pas seuls sur ce dossier.