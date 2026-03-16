Mercato - OM : Pour 7M€, le premier transfert de l’été 2026 fuite déjà !

C’est souvent le cas ces dernières années, mais l’été s’annonce une nouvelle fois mouvementé à l’OM, où l’avenir de plusieurs joueurs interroge. Dans le sens des arrivées, le club aurait en tout cas déjà acté son premier transfert du mercato estival 2026, dans le cadre d’une opération estimée 7M€.
L’été dernier, l’OM a utilisé la formule du prêt avec option d’achat pour recruter plusieurs des joueurs qui composent actuellement son effectif. C’est le cas de Facundo Medina (26 ans) et Timothy Weah (26 ans), dont les options obligatoires sont estimées à 14 et 18M€, mais également de Benjamin Pavard (29 ans) et Arthur Vermeeren (21 ans). En ce qui concerne ces derniers, Marseille n’est pas dans l’obligation de les lever, ce qui ne devrait pas être le cas, comme l’expliquait L’Équipe.
L’OM a décidé de conserver Traoré
Il faut dire que ni l’international français (55 sélections), ni l’international belge (6 sélections) ne se sont imposés depuis leur arrivée à l’OM. Difficile donc d’imaginer le club lever leurs options d’achat. En l’état actuel des choses, Benjamin Pavard et Arthur Vermeeren devraient retourner à l’Inter Milan et au RB Leipzig. S’il a lui aussi connu des difficultés depuis son arrivée à Marseille, la situation d’Hamed Junior Traoré serait différente.
Un transfert estimé à 7M€
Car, d’après les informations du Phocéen, l'OM croit encore en lui et se projette avec l’international ivoirien (11 sélections) la saison prochaine. Recruté l’été dernier en provenance de Bournemouth, le joueur âgé de 26 ans a été prêté une saison à Marseille, qui a une option d’achat de 8M€ pour le conserver. Selon le média spécialisé, le club aurait décidé de la lever, mais le montant serait légèrement inférieur, autour de 7M€. Gêné par une blessure à la cuisse en première partie de saison, Hamed Junior Traoré n’a disputé que 14 matchs toutes compétitions confondues avec l’OM, pour 2 buts et 3 passes décisives.