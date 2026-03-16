Mercato - OM : Pour 7M€, le premier transfert de l’été 2026 fuite déjà !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

C’est souvent le cas ces dernières années, mais l’été s’annonce une nouvelle fois mouvementé à l’OM, où l’avenir de plusieurs joueurs interroge. Dans le sens des arrivées, le club aurait en tout cas déjà acté son premier transfert du mercato estival 2026, dans le cadre d’une opération estimée 7M€.

L’été dernier, l’OM a utilisé la formule du prêt avec option d’achat pour recruter plusieurs des joueurs qui composent actuellement son effectif. C’est le cas de Facundo Medina (26 ans) et Timothy Weah (26 ans), dont les options obligatoires sont estimées à 14 et 18M€, mais également de Benjamin Pavard (29 ans) et Arthur Vermeeren (21 ans). En ce qui concerne ces derniers, Marseille n’est pas dans l’obligation de les lever, ce qui ne devrait pas être le cas, comme l’expliquait L’Équipe.

«C’est d’une bêtise» : Les supporters de l’OM se font recadrer, «c’est c*n comme une valise» https://t.co/Lz3Qidulg0 — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

L’OM a décidé de conserver Traoré Il faut dire que ni l’international français (55 sélections), ni l’international belge (6 sélections) ne se sont imposés depuis leur arrivée à l’OM. Difficile donc d’imaginer le club lever leurs options d’achat. En l’état actuel des choses, Benjamin Pavard et Arthur Vermeeren devraient retourner à l’Inter Milan et au RB Leipzig. S’il a lui aussi connu des difficultés depuis son arrivée à Marseille, la situation d’Hamed Junior Traoré serait différente.