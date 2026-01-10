OL - Benzema : Le verdict tombe pour son grand retour !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est entré dans sa dernière année de contrat avec Al-Ittihad, Karim Benzema a récemment ouvert la porte à un retour en Europe. On a tout de suite pensé à un retour à l’OL, même si l’attaquant âgé de 38 ans ne s’était pas forcément dit très emballé à cette idée, d’autant plus que selon le directeur sportif du club saoudien, Benzema se dirige plutôt vers une prolongation.

Dans un entretien accordé à L’Équipe au mois de décembre dernier, Karim Benzema avait évoqué son avenir et la possibilité de revenir à l’OL. À 38 ans, l’attaquant d’Al-Ittihad est sous contrat jusqu’en juin 2026, mais estimait « délicat de dire "j'ai envie de retourner là-bas", parce que j'ai laissé une si belle image... On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ce n'est pas la peur de revenir. C'est que parfois, c'est mieux de laisser les choses comme ça. Aider le club, dans un autre domaine peut-être... mais jouer, je ne sais pas. »

Le directeur sportif d’Al-Ittihad se prononce sur l’avenir de Benzema Auprès de ABC Fútbol, Ramon Planes a été interrogé sur Karim Benzema, détaillant d’abord son importance pour son club et la ligue soudienne : « Que signifie avoir Benzema ? Il est le leader du projet. Au début, pendant les premiers mois, quand je n'étais pas encore là, il a eu du mal à s'adapter, comme beaucoup d'autres, mais ensuite il l'a fait au point de nous mener à la victoire en Liga et en Coupe la saison dernière, un doublé qui n'avait pas été réalisé depuis plus de 20 ans. De plus, il a été le meilleur buteur et a été nommé MVP du tournoi. Cristiano et lui ont permis à la ligue saoudienne de gagner en image et en prestige. Ils sont les ambassadeurs du football saoudien et, à partir de là, tout le reste s'est développé. »