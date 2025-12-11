Retour à l’OL : La réponse cash de Karim Benzema !

Pierrick Levallet

Et si Karim Benzema profitait de la fin de son contrat à Al-Ittihad pour revenir à l’OL ? Cette rumeur enflamme le mercato depuis quelques semaines, surtout que le club rhodanien aimerait mettre la main sur un grand numéro 9. L’attaquant de 37 ans ne semble toutefois pas vouloir entacher son histoire chez les Gones avec un éventuel retour.

Une rumeur enflamme le mercato de l’OL depuis quelques temps maintenant. En fin de contrat en juin prochain avec Al-Ittihad, Karim Benzema ne sait pas encore ce qu’il fera de son avenir. Un retour dans le Rhône a donc été souvent évoqué ces dernières semaines. L’attaquant de 37 ans, sacré Ballon d’Or en 2022, ne voudrait toutefois pas entacher son histoire chez Gones avec un retour.

«Parfois, c'est mieux de laisser les choses comme ça» « L’OL, une option ? Je n'ai pas de club en tête. J'ai deux ans à jouer au foot et je donne mon maximum. Je fais deux ans de bataille. C'est du travail. Sur le terrain, je donne tout. C'est comme si j'avais 20 ans dans ma tête, footballistiquement. Je joue encore deux ans au haut niveau parce que je suis prêt dans ma tête à jouer deux ans » a d’abord expliqué Karim Benzema dans un entretien accordé à L’Equipe.