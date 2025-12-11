Transfert à Barcelone : Il balance sur le PSG en direct !

Au cours des dernières semaines, les rumeurs annonçaient Eric Garcia dans le viseur du PSG. Finalement, le joueur du FC Barcelone a choisi une autre option pour son avenir, en prolongeant avec le club catalan. Pas de départ donc pour l'effectif de Luis Enrique et ce jeudi, en conférence de presse, le Blaugrana a d'ailleurs évoqué cet intérêt du PSG.
Entre Eric Garcia et le FC Barcelone, la belle histoire va continuer encore un moment. En effet, l'Espagnol a prolongé son contrat jusqu'en 2031 avec le club catalan. C'est ce jeudi que la cérémonie officielle s'est tenue pour acter la signature de Garcia avec les Blaugrana. Un nouveau contrat qui par ailleurs anéanti les espoirs du PSG.
« Je n'ai pas eu connaissance de l'intérêt du PSG »
Alors qu'Eric Garcia était devant la presse pour prolonger son contrat, il a été question de cet intérêt annoncé du PSG. C'est alors que le défenseur du FC Barcelone a répondu à ce propos, rapporté par Marca : « Je n'ai pas eu connaissance de l'intérêt du PSG. J'ai dit à mon agent d'essayer de trouver un accord ici ».
« Je suis heureux de rester ici encore plusieurs années »
Eric Garcia se retrouve donc désormais lié jusqu'en 2031 avec le FC Barcelone. Une prolongation suite à laquelle il a également confié : « C'est le rêve de tout joueur. Je suis très heureux, c'est ce dont j'ai toujours rêvé et cela se réalise. À un moment donné, j'ai pensé que le mieux était de partir pour avoir plus de régularité et revenir plus fort. C'est facile à dire maintenant, mais je pense que c'était la bonne décision, et je suis heureux de rester ici encore plusieurs années ».