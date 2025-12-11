Transfert à Barcelone : Il balance sur le PSG en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières semaines, les rumeurs annonçaient Eric Garcia dans le viseur du PSG. Finalement, le joueur du FC Barcelone a choisi une autre option pour son avenir, en prolongeant avec le club catalan. Pas de départ donc pour l'effectif de Luis Enrique et ce jeudi, en conférence de presse, le Blaugrana a d'ailleurs évoqué cet intérêt du PSG.

Entre Eric Garcia et le FC Barcelone, la belle histoire va continuer encore un moment. En effet, l'Espagnol a prolongé son contrat jusqu'en 2031 avec le club catalan. C'est ce jeudi que la cérémonie officielle s'est tenue pour acter la signature de Garcia avec les Blaugrana. Un nouveau contrat qui par ailleurs anéanti les espoirs du PSG.

« Je n'ai pas eu connaissance de l'intérêt du PSG » Alors qu'Eric Garcia était devant la presse pour prolonger son contrat, il a été question de cet intérêt annoncé du PSG. C'est alors que le défenseur du FC Barcelone a répondu à ce propos, rapporté par Marca : « Je n'ai pas eu connaissance de l'intérêt du PSG. J'ai dit à mon agent d'essayer de trouver un accord ici ».