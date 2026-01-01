Transfert au PSG : Luis Enrique annule tout !

Si Lucas Beraldo est aujourd’hui un joueur du PSG, des questions se sont posées à propos de l’avenir du Brésilien. En effet, dernièrement, malgré les démentis du principal intéressé, il était question d’un potentiel départ du défenseur central. Mais voilà que Luis Enrique aurait mis son grain de sel dans ce dossier Beraldo.
Lucas Beraldo va-t-il quitter le PSG en ce mercato hivernal ? Les rumeurs ont été nombreuses à propos du Brésilien. Mais voilà que face à tout ce qui pouvait se dire à son sujet, Beraldo assurait : « J’ai vu circuler certaines fausses informations disant que je voudrais quitter le PSG. Je suis très heureux au PSG, jouer et défendre ce club et sans aucun doute un rêve devenu réalité. Je reste concentré pour continuer et donner le meilleur de moi-même, et avec mes coéquipiers, atteindre nos objectifs. Allez Paris ! ».
Beraldo retenu au PSG !
Selon ses dires, Lucas Beraldo ne voudrait donc pas quitter le PSG. Ça tombe bien, Luis Enrique ne veut pas s'en séparer cet hiver. Selon les informations de Sport, alors qu’il était initialement question d’un départ du Brésilien en janvier, l’entraîneur du PSG aurait tout bloqué. En effet, compte tenu des blessures qui ont plombé le club de la capitale depuis le début de la saison, Luis Enrique ne voudrait pas se priver d’un joueur en faisant partir Beraldo.
Barcelone pas intéressé !
L’avenir de Lucas Beraldo s’écrirait donc au PSG pour la seconde partie de saison. Le Brésilien avait pourtant été annoncé un peu partout dernièrement. Il était même question d’un intérêt du FC Barcelone, à la recherche d’un défenseur central. Mais comme expliqué par Sport, le Barça n’a pas l’intention de recruter Beraldo.