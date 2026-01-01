Transfert au PSG : Luis Enrique annule tout !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Lucas Beraldo est aujourd’hui un joueur du PSG, des questions se sont posées à propos de l’avenir du Brésilien. En effet, dernièrement, malgré les démentis du principal intéressé, il était question d’un potentiel départ du défenseur central. Mais voilà que Luis Enrique aurait mis son grain de sel dans ce dossier Beraldo.

Lucas Beraldo va-t-il quitter le PSG en ce mercato hivernal ? Les rumeurs ont été nombreuses à propos du Brésilien. Mais voilà que face à tout ce qui pouvait se dire à son sujet, Beraldo assurait : « J’ai vu circuler certaines fausses informations disant que je voudrais quitter le PSG. Je suis très heureux au PSG, jouer et défendre ce club et sans aucun doute un rêve devenu réalité. Je reste concentré pour continuer et donner le meilleur de moi-même, et avec mes coéquipiers, atteindre nos objectifs. Allez Paris ! ».

Beraldo retenu au PSG ! Selon ses dires, Lucas Beraldo ne voudrait donc pas quitter le PSG. Ça tombe bien, Luis Enrique ne veut pas s'en séparer cet hiver. Selon les informations de Sport, alors qu’il était initialement question d’un départ du Brésilien en janvier, l’entraîneur du PSG aurait tout bloqué. En effet, compte tenu des blessures qui ont plombé le club de la capitale depuis le début de la saison, Luis Enrique ne voudrait pas se priver d’un joueur en faisant partir Beraldo.