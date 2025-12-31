PSG - Qatar : L'annonce historique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG a tourné la page d'une année 2025 surréaliste conclue avec six trophées dont sa première Ligue des champions. Au moment de faire le bilan de cette année historique, Nasser Al-Khelaïfi annonce un record inattendu pour le club de la capitale.

Le PSG se souviendra longtemps de son année 2025 durant laquelle le club de la capitale a remporté six trophées, dont sa première Ligue des champions un soir de mai à Munich. De quoi ravir Nasser Al-Khelaïfi qui dresse le bilan d'une année historique en rappelant même que le PSG a battu le record du nombre de matches disputés sur une année.

Al-Khelaïfi s'enflamme pour l'année 2025 historique « Alors que le Club a joué un nombre record de matchs aux quatre coins du globe - des États-Unis à Doha -, vous avez répondu présents à chaque rendez-vous. À domicile comme à l’extérieur, sur toutes les compétitions, jusqu’à la dernière seconde vous avez fait résonner nos chants et vibrer nos couleurs. À travers vos voix et les tifos déployés dans le stade, c’est toute la fierté et la puissance du Paris Saint-Germain qui se sont exprimées. Le spectacle n’aurait pas été aussi grand sans vous », lance-t-il dans un long message publié sur le site du PSG.