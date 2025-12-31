PSG - Qatar : L'annonce historique !

Le PSG a tourné la page d'une année 2025 surréaliste conclue avec six trophées dont sa première Ligue des champions. Au moment de faire le bilan de cette année historique, Nasser Al-Khelaïfi annonce un record inattendu pour le club de la capitale.
Le PSG se souviendra longtemps de son année 2025 durant laquelle le club de la capitale a remporté six trophées, dont sa première Ligue des champions un soir de mai à Munich. De quoi ravir Nasser Al-Khelaïfi qui dresse le bilan d'une année historique en rappelant même que le PSG a battu le record du nombre de matches disputés sur une année.
Al-Khelaïfi s'enflamme pour l'année 2025 historique
« Alors que le Club a joué un nombre record de matchs aux quatre coins du globe - des États-Unis à Doha -, vous avez répondu présents à chaque rendez-vous. À domicile comme à l’extérieur, sur toutes les compétitions, jusqu’à la dernière seconde vous avez fait résonner nos chants et vibrer nos couleurs. À travers vos voix et les tifos déployés dans le stade, c’est toute la fierté et la puissance du Paris Saint-Germain qui se sont exprimées. Le spectacle n’aurait pas été aussi grand sans vous », lance-t-il dans un long message publié sur le site du PSG.
«Le Club a joué un nombre record de matchs aux quatre coins du globe»
Mais Nasser Al-Khelaïfi espère bien que le PSG continuera sur sa lancée en 2026 : « Aujourd'hui plus que jamais, le Paris Saint-Germain est fort parce qu’il a les meilleurs supporters du monde. Ensemble, unis et passionnés, sur le terrain, en coulisses et dans les tribunes, nous continuerons à écrire les plus belles pages de notre histoire et à faire briller le Paris Saint-Germain. Je vous souhaite, à vous et à vos proches, une très belle année 2026 ».