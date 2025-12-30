PSG : Le clash est évité avec l'OM !

Ancien du PSG, Christophe Jallet est désormais consultant sur Canal+. Après sa carrière de joueur professionnel, le voilà aujourd'hui dans le monde des médias. Forcément, en tant qu'ancien Parisien, il commente d'une certaine manière le club de la capitale, mais Jallet fait tout pour éviter de se mettre à dos les fans de l'OM en parallèle.
Comme beaucoup avant lui, Christophe Jallet est devenu consultant après sa carrière de joueur pro. Une reconversion à propos de laquelle l'ancien du PSG, aujourd'hui sur Canal+, a confié pour So Foot : « Comme j’avais eu pas mal de propositions bien avant que ma carrière ne s’arrête, l’idée a eu le temps de germer dans ma tête. Ce que j’aime, c’est d’avoir un pied dans le terrain et un autre en dehors, de continuer sur un rythme de vie proche de celui que j’avais auparavant ».
« Je ne peux pas prendre parti »
Mais forcément, le passé de joueur du PSG colle à la peau de Christophe Jallet. Est-ce alors un problème pour commenter l'OM ? L'ancien Parisien a expliqué à ce propos : « J’ai joué cinq ans à Paris, j’ai une affection particulière pour ce club, mais lors d’un PSG-Marseille, je ne peux pas prendre parti. Je ne suis pas là pour moi. Je suis là pour les gens. Si c’est pour en énerver la moitié et qu’ils n’aient plus envie de m’écouter, c’est contre-productif ».
« Je dois commenter le match de façon équitable »
« Il y a un temps pour tout, et je dois commenter le match de façon équitable. En revanche, quand on est en Coupe d’Europe, c’est le seul cas où il peut y avoir un parti pris et être pour le club français, sans non plus être dans la démesure. Quand j’ai commenté Marseille contre Newcastle, j’étais hyper heureux de les voir gagner », a poursuivi Christophe Jallet.