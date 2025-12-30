PSG : Le clash est évité avec l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ancien du PSG, Christophe Jallet est désormais consultant sur Canal+. Après sa carrière de joueur professionnel, le voilà aujourd'hui dans le monde des médias. Forcément, en tant qu'ancien Parisien, il commente d'une certaine manière le club de la capitale, mais Jallet fait tout pour éviter de se mettre à dos les fans de l'OM en parallèle.

Comme beaucoup avant lui, Christophe Jallet est devenu consultant après sa carrière de joueur pro. Une reconversion à propos de laquelle l'ancien du PSG, aujourd'hui sur Canal+, a confié pour So Foot : « Comme j’avais eu pas mal de propositions bien avant que ma carrière ne s’arrête, l’idée a eu le temps de germer dans ma tête. Ce que j’aime, c’est d’avoir un pied dans le terrain et un autre en dehors, de continuer sur un rythme de vie proche de celui que j’avais auparavant ».

« Je ne peux pas prendre parti » Mais forcément, le passé de joueur du PSG colle à la peau de Christophe Jallet. Est-ce alors un problème pour commenter l'OM ? L'ancien Parisien a expliqué à ce propos : « J’ai joué cinq ans à Paris, j’ai une affection particulière pour ce club, mais lors d’un PSG-Marseille, je ne peux pas prendre parti. Je ne suis pas là pour moi. Je suis là pour les gens. Si c’est pour en énerver la moitié et qu’ils n’aient plus envie de m’écouter, c’est contre-productif ».