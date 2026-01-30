Il frôle la mort et perd deux «frères» : «Un jour mon tour viendra», l’intrigant message d’Anthony Joshua…

Il sortait d’une victoire contre Jake Paul avec un KO qui était rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux. Et d’un coup, le drame a frappé Anthony Joshua sur une autoroute du Nigeria. La collision entre la voiture dans laquelle il se trouvait et un camion a ôté la vie de son préparateur physique et son coach personnel qu’il considérait comme des « frères ». Marqué par leur disparition, Joshua se dit pourtant soulagé de savoir qu’il pourrait les retrouver de l’autre côté.
Le 29 décembre 2025, tout a basculé dans la vie d’Anthony Joshua. L’ancien champion du monde des poids lourds IBF, WBA et WBO est toujours en activité sortait d’un KO spectaculaire asséné à Jake Paul quelques jours plus tôt. Au Nigéria, l’Anglais était victime d’un accident de la route mortel par le biais duquel deux de ses proches de son premier cercle perdaient la vie, leur voiture percutant un camion. Positionné à l’arrière du véhicule derrière le chauffeur, Anthony Joshua a subi des blessures ne mettant pas en péril sa vie, mais son coach personnel et son préparateur physique se sont tous deux éteints sur le coup. Un drame qui a marqué le principal intéressé.
«Je marchais avec des géants, mec, qui me protégeaient, qui me servaient de bouclier»
Un mois jour pour jour plus tard, toujours endeuillé, Anthony Joshua a pris la parole pendant plusieurs minutes sur sa chaîne YouTube jeudi soir afin de communiquer avec sa communauté. « C’est une circonstance tellement imprévue que nous n’avions aucun contrôle. Des frères, des colocataires, des généraux. Je marchais avec des géants, mec, qui me protégeaient, qui me servaient de bouclier. Je ne pense pas avoir déjà perdu des gens comme ça, à ma gauche et à ma droite ».
«Un jour, mon tour viendra et je n’ai pas peur du tout»
Ayant perdu ses piliers et ses compagnons de tous les jours, Anthony Joshua sait qu’il doit pourtant continuer à avancer malgré la douleur. Au passage, le boxeur britannique champion olympique en 2012 a laissé entendre qu’il ne craignait pas le fait de passer l’arme à gauche désormais sachant qu’il est attendu par « deux frères » dans le royaume des morts… « La mission doit continuer, je comprends mon devoir. Mon objectif est de continuer à les aider à atteindre leurs objectifs même s’ils ne sont plus là physiquement. Il ne s’agit pas d’héritage, il s’agit simplement de faire ce qui est juste. Ce n’est pas seulement la force physique qui me permettra de m’en sortir, il faudra beaucoup, beaucoup de force venant d’une puissance supérieure... Nous avions tellement de projets pour boucler 2025… Un jour, mon tour viendra et je n’ai pas peur du tout. C’est en fait réconfortant de savoir que j’ai deux frères de l’autre côté ».