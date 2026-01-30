Il frôle la mort et perd deux «frères» : «Un jour mon tour viendra», l’intrigant message d’Anthony Joshua…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il sortait d’une victoire contre Jake Paul avec un KO qui était rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux. Et d’un coup, le drame a frappé Anthony Joshua sur une autoroute du Nigeria. La collision entre la voiture dans laquelle il se trouvait et un camion a ôté la vie de son préparateur physique et son coach personnel qu’il considérait comme des « frères ». Marqué par leur disparition, Joshua se dit pourtant soulagé de savoir qu’il pourrait les retrouver de l’autre côté.

Le 29 décembre 2025, tout a basculé dans la vie d’Anthony Joshua. L’ancien champion du monde des poids lourds IBF, WBA et WBO est toujours en activité sortait d’un KO spectaculaire asséné à Jake Paul quelques jours plus tôt. Au Nigéria, l’Anglais était victime d’un accident de la route mortel par le biais duquel deux de ses proches de son premier cercle perdaient la vie, leur voiture percutant un camion. Positionné à l’arrière du véhicule derrière le chauffeur, Anthony Joshua a subi des blessures ne mettant pas en péril sa vie, mais son coach personnel et son préparateur physique se sont tous deux éteints sur le coup. Un drame qui a marqué le principal intéressé.

A short message from the heart. My brother's keeper for life 🖤🪖🖤



🎥 https://t.co/EaCkakwRsD — Anthony Joshua (@anthonyjoshua) January 29, 2026

«Je marchais avec des géants, mec, qui me protégeaient, qui me servaient de bouclier» Un mois jour pour jour plus tard, toujours endeuillé, Anthony Joshua a pris la parole pendant plusieurs minutes sur sa chaîne YouTube jeudi soir afin de communiquer avec sa communauté. « C’est une circonstance tellement imprévue que nous n’avions aucun contrôle. Des frères, des colocataires, des généraux. Je marchais avec des géants, mec, qui me protégeaient, qui me servaient de bouclier. Je ne pense pas avoir déjà perdu des gens comme ça, à ma gauche et à ma droite ».