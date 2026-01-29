NBA : Les larmes pour LeBron James, la fin est proche ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, une longévité unique avec plus de 20 ans au top avec les Cleveland Cavaliers, le Miami Heat et les Los Angeles Lakers, le tout pour quatre titres de champion. LeBron James a tout bonnement marqué son époque et figure même dans le débat du meilleur joueur de tous les temps. Mais au terme de la saison, tout pourrait s’arrêter. Du haut de ses 41 ans, King James a fait le teasing de sa retraite avec un moment plein d’émotion à Cleveland.

En voilà une légende de sa discipline. Très attendu depuis ses années universitaires à St Vincent Mary High, surnommé « The Chosen One » à savoir l’élu par Sports Illustrated, LeBron James avait d’énormes espoirs fondés en lui. D’autant plus qu’il entamait sa carrière professionnelle en NBA en 2003, à l’approche de son 19ème anniversaire au moment où Michael Jordan prenait sa troisième et ultime retraite sportive. Le passage à témoin parfait pour celui qui a brillé pendant 11 saisons aux Cleveland Cavaliers, la franchise NBA proche de là où il a grandi dans l’Ohio à Akron. C’est aux Cavs que tout a commencé pour King James, drafté à la première position. Rookie de l’année et champion NBA en 2016 avec l’équipe de son cœur, James pourrait avoir effectué sa dernière représentation à la Rocket Arena dans la nuit de mercredi à jeudi.

«Cela pourrait être ma dernière saison» Star des Los Angeles Lakers depuis 2018, LeBron James est désormais âgé de 41 ans et se trouve au crépuscule de sa carrière. Est-ce sa dernière danse avec les Angelinos cette saison ? Le quadruple champion NBA a fait perdurer le suspense en conférence de presse. « J’essaie simplement de profiter pleinement de chaque instant, sans rien prendre pour acquis. Parce que cela pourrait être ma dernière saison. Je n’ai évidemment pas encore pris de décision quant à mon avenir, mais cela pourrait très bien être le cas ».

LeBron James affirme ne toujours pas avoir pris de décision concernant sa retraite, mais ce match à Cleveland "pouvait tout à fait" être son dernier dans cette salle...pic.twitter.com/ZTyM0u4A76 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 29, 2026