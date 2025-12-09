NBA : LeBron James l’attend aux Lakers, Wembanyama lui pose un lapin ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, une attraction devait avoir lieu à la Crypto.com Arena des Lakers. La star des San Antonio Spurs qu’est Victor Wembanyama devait effectuer son retour sur les parquets après près d’un mois d’absence pour cause d’une élongation du mollet. Mais finalement, son retour aurait été repoussé par les parties concernées. Explications.

Alors que les San Antonio Spurs avaient signé un début de saison canon et historique pour la franchise qui n’était jamais parvenue à remporter ses cinq premiers matchs au coup d’envoi de la saison régulière de NBA, Victor Wembanyama a subi un coup d’arrêt à la mi-novembre. En raison d’une élongation à un mollet, le pivot des Spurs a été contraint de rester sur la touche et donc de délaisser ses coéquipiers qui s’en sont tout de même bien sortis avec seulement trois défaites pour huit victoires en onze matchs.

Wembanyama présent à Los Angeles pour affronter les Lakers de LeBron James ? Dernièrement, le retour aux affaires de Victor Wembanyama fait couler beaucoup d’encre dans la presse. Le numéro un de la draft 2023 élu rookie de l’année quelques mois plus tard a terminé sa phase de rééducation. Et pour cause, comme RMC Sport le souligne, Wemby a pris part à une séance d’entraînement collective avec le roster des Spurs et leur coach Mitch Johnson dimanche dernier. De quoi valider la tendance circulant dans les médias concernant son retour dans le groupe pour le déplacement sur le parquet de la Crypto.com Arena ?