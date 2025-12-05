NBA : Wembanyama avec LeBron James, le coup de tonnerre ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement indisponible, Victor Wembanyama devrait toutefois revenir très prochainement pour aider les San Antonio Spurs. A voir maintenant quand le Français sera apte à reprendre. Alors qu'il avait été question d'un retour face aux Lakers de LeBron James, voilà que ça pourrait finalement être décalé pour Wembanyama.

Si Victor Wembanyama avait démarré cette nouvelle saison NBA en trombe, la star des Spurs a ensuite été freinée dans son élan par les pépins physiques. Actuellement, le Français est d'ailleurs indisponible et on se demande quand on le reverra avec la franchise texane. Le retour de Wembanyama pourrait alors intervenir d'ici quelques jours, mais peut-être pas face aux Lakers comme espéré.

Un retour face aux Lakers ? Le 11 décembre prochain, les Spurs affrontent les Lakers en quart de finale de la NBA Cup. Une rencontre importante pour la franchise de San Antonio et c'est cette échéance que Victor Wembanyama visait initialement pour faire son retour à la compétition. Mais aura-t-on vraiment l'occasion de voir le Français face à LeBron James et Luka Doncic ? Pas sûr...