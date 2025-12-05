NBA : Wembanyama avec LeBron James, le coup de tonnerre ?

Actuellement indisponible, Victor Wembanyama devrait toutefois revenir très prochainement pour aider les San Antonio Spurs. A voir maintenant quand le Français sera apte à reprendre. Alors qu'il avait été question d'un retour face aux Lakers de LeBron James, voilà que ça pourrait finalement être décalé pour Wembanyama.
Si Victor Wembanyama avait démarré cette nouvelle saison NBA en trombe, la star des Spurs a ensuite été freinée dans son élan par les pépins physiques. Actuellement, le Français est d'ailleurs indisponible et on se demande quand on le reverra avec la franchise texane. Le retour de Wembanyama pourrait alors intervenir d'ici quelques jours, mais peut-être pas face aux Lakers comme espéré.
Un retour face aux Lakers ?
Le 11 décembre prochain, les Spurs affrontent les Lakers en quart de finale de la NBA Cup. Une rencontre importante pour la franchise de San Antonio et c'est cette échéance que Victor Wembanyama visait initialement pour faire son retour à la compétition. Mais aura-t-on vraiment l'occasion de voir le Français face à LeBron James et Luka Doncic ? Pas sûr...
« Le staff médical ne veut prendre aucun risque »
Journaliste pour L'Equipe, Maxime Aubin s'est prononcé sur la date de reprise de Victor Wembanyama. Interrogé sur un retour pour cette rencontre face aux Lakers, il a alors répondu : « Les Spurs espèrent l’avoir pour ce quart de finale décisif face aux Lakers, mais son retour pourrait être encore repoussé de quelques jours... Le staff médical ne veut prendre aucun risque avec son joyau français, quitte à le reposer plus longtemps que prévu pour être certain qu’il puisse enchaîner les matches ensuite ».