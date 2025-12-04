NBA - Wembanyama : Un transfert de folie est annoncé !

Pierrick Levallet

Les San Antonio Spurs ne cachent plus vraiment leurs intentions concernant Victor Wembanyama. La franchise texane souhaite construire autour du phénomène de 21 ans afin de se garantir un avenir radieux en NBA. Les dirigeants chercheraient donc à l’entourer de la meilleure façon possible. Et dans cette optique, le Français pourrait voir Giannis Antetokounmpo débarquer dans son équipe.

Les Spurs, «la destination la plus réaliste» pour Antetokounmpo ? « Plusieurs dirigeants voient les Spurs comme la destination la plus réaliste pour Giannis Antetokounmpo s’il est échangé cette saison. San Antonio présente pour Milwaukee un package idéal de choix de draft futurs, associé à des prospects premium ou à un joueur prêt à gagner comme De’Aaron Fox » a révélé le journaliste Evan Sidery dans des propos rapportés par Parlons Basket.