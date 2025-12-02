NBA : Grand retour de Wembanyama, la date est fixée !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Absent depuis le 14 novembre dernier en raison d’une blessure au mollet, Victor Wembanyama se rapproche de plus en plus d’un retour. Le Français a repris l’entraînement collectif, mais les San Antonio Spurs ne veulent prendre aucun risque. Son retour sur les parquets pourrait intervenir le 10 décembre prochain, contre les Los Angeles Lakers.

Les San Antonio Spurs ont fait plus que limiter la casse en l’absence de Victor Wembanyama. Cela fait presque trois semaines que la franchise texane doit se passer de son joueur star. Depuis la blessure au mollet du Français, les Spurs restent sur cinq victoires et deux défaites, et ont même réussi à s’imposer sur le parquet des Denver Nuggets (136-139).

Wembanyama a repris l’entraînement collectif S’il ne sera pas encore là dans la nuit de mardi à mercredi contre les Memphis Grizzlies, Victor Wembanyama devrait tout de même très bientôt faire son retour. D’après les informations de L’Équipe, il devrait rater les quatre prochaines rencontres de son équipe, mais a récemment pu reprendre l'entraînement collectif.