NBA - Victor Wembanyama : Le secret dévoilé au PSG !

Amadou Diawara

Ce lundi, Désiré Doué a été sacré Golden Boy 2025. Auréolé de son titre de meilleur joueur de moins de 21 ans, le numéro 14 du PSG a été invité à se livrer sur ses hobbies. Et Désiré Doué a avoué qu'il était un grand fan de NBA, étant fasciné par Victor Wembanyama, la star des San Antonio Spurs.

Lors du gala du Golden Boy 2025, ayant eu lieu ce lundi, Désiré Doué a été sacré. En effet, le numéro 14 du PSG a remporté le prix de meilleur joueur de moins de 21 ans.

PSG : Désiré Doué est fasciné par Victor Wembanyama Après avoir soulevé son trophée, Désiré Doué (20 ans) a accordé une interview exclusive à Tuttosport. Interrogé sur ses passe-temps, l'international français s'est lâché sur la NBA, notamment sur Victor Wembanyama (21 ans), la vedette des San Antonio Spurs.