«Un monstre» : Wembanyama le terrifie !

Auteur d'un début de carrière tonitruant en NBA, Victor Wembanyama choque littéralement Lonzo Ball qui voit déjà le Français comme le potentiel meilleur joueur de l'histoire si les blessures le laissent tranquille pour la suite de sa carrière.

Numéro 1 de Draft le plus attendu depuis LeBron James, Victor Wembanyama n'a pas déçu pour ses débuts en NBA. Après une première saison historique pour un rookie, le Français avait vu la deuxième être tronquée par une thrombose à l'épaule. Et alors qu'il avait démarré la troisième sur un rythme ahurissant, Wembanyama a de nouveau été stoppé par une blessure.

«C’est un monstre» Ancien joueur des Lakers, Lonzo Ball espère d'ailleurs qu'il sera épargné par les blessures pour le reste de sa carrière qui peut devenir historique. « S’il ne se blesse pas, note-le déjà comme le meilleur de tous les temps à mes yeux. Si tu veux déjà discuter du fait qu’il soit dans le Top 10 de la ligue actuellement, ce que dirait n’importe quel fan moyen… S’il ne se blesse pas, qu’il continue de progresser et qu’il devient encore plus fort, quel est le résultat final ? C’est un monstre », confie-t-il dans le Ball in the Family Podcast, rapporté par Parlons-Basket.