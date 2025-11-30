Lâché par Wembanyama, il répond cash !

Actuellement, l’équipe de France de basket dispute les qualifications pour le mondial 2027. Sélectionneur des Bleus, Frédéric Fauthoux ne peut pas compter sur sa star Victor Wembanyama, actuellement blessé. Mais le successeur de Vincent Collet affirme que son équipe a tout de même de la qualité malgré l’absence de la vedette de 21 ans.
L’équipe de France doit composer sans sa star. Toujours touché au mollet, Victor Wembanyama ne peut ni aider les Spurs de San Antonio, ni les Bleus qui ont entamé leur campagne de qualification pour la Coupe du monde 2027 ce vendredi avec une courte victoire face à la Belgique (79-63). Sélectionneur français, Frédéric Fauthoux a évoqué cette absence du génie de 21 ans.
« On n’a pas les joueurs à notre disposition »
« On n'a pas le choix parce qu’on a des compétitions qui ne sont pas organisées par la Fiba. On n’a pas les joueurs à notre disposition. Ce n’est pas que mauvais », assure ainsi le sélectionneur de l’équipe de France dans des propos relayés par RMC.
« Les gens préfèrent voir Wembanyama ou Risacher mais ça reste l'équipe de France »
« Ça met en exposition notre équipe de France. Il peut y avoir des gens qui ne sont pas intéressés par les compétitions de clubs. C'est toujours mieux de jouer avec les joueurs plus forts. Ça ne veut pas dire qu’on jouera mieux. C’est toujours plus intéressant. Les gens préfèrent voir Wembanyama ou Risacher mais ça reste l'équipe de France », conclut Frédéric Fauthoux.