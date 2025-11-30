Lâché par Wembanyama, il répond cash !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Actuellement, l’équipe de France de basket dispute les qualifications pour le mondial 2027. Sélectionneur des Bleus, Frédéric Fauthoux ne peut pas compter sur sa star Victor Wembanyama, actuellement blessé. Mais le successeur de Vincent Collet affirme que son équipe a tout de même de la qualité malgré l’absence de la vedette de 21 ans.

L’équipe de France doit composer sans sa star. Toujours touché au mollet, Victor Wembanyama ne peut ni aider les Spurs de San Antonio, ni les Bleus qui ont entamé leur campagne de qualification pour la Coupe du monde 2027 ce vendredi avec une courte victoire face à la Belgique (79-63). Sélectionneur français, Frédéric Fauthoux a évoqué cette absence du génie de 21 ans.

« On n’a pas les joueurs à notre disposition » « On n'a pas le choix parce qu’on a des compétitions qui ne sont pas organisées par la Fiba. On n’a pas les joueurs à notre disposition. Ce n’est pas que mauvais », assure ainsi le sélectionneur de l’équipe de France dans des propos relayés par RMC.