Michael Jordan - LeBron James : Coup de folie signé Wembanyama, l'annonce choc !

Pour sa troisième saison en NBA, Victor Wembanyama impressionne ses pairs. Le génie français a été complimenté par de nombreuses vedettes de la Ligue, et certains observateurs lui attribuent un potentiel illimité. Pour l’ancien Laker Lonzo Ball, s’il ne se blesse pas régulièrement, Wemby peut devenir le meilleur de tous les temps.

Actuellement blessé, Victor Wembanyama continue d’impressionner. Plusieurs stars ne cessent de complimenter le phénomène français comme par exemple Stephen Curry qui a récemment vanté ses qualités.

Wembanyama impressionne « Wembanyama ? Après l'avoir affronté en pré-saison lors de son année de rookie, je me souviens d'un de nos gars qui s'était fait contrer à la ligne des trois points. D'autres se sont retrouvés coincés dans la raquette. Sa présence défensive est folle », a lâché la légende des Warriors de Golden State. Mais pour certains comme Lonzo Ball, Wembanyama peut atteindre le statut de GOAT que se partagent actuellement Michael Jordan et LeBron James.