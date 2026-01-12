Une star quitte le PSG, Luis Enrique jubile !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une intervention non maîtrisée et dangereuse de Luis Diaz engendrait une entorse de la cheville gauche pour Achraf Hakimi au début du mois de novembre. De quoi contraindre Luis Enrique à opérer différemment pour ses compositions d'équipe au poste de latéral droit. En ce moment à la Coupe d'Afrique des nations avec le Maroc, Hakimi régale Luis Enrique au vu de sa progression vers un retour en forme optimale.

En raison d'un tacle dangereux de Luis Diaz par derrière le 4 novembre dernier dans le cadre d'un match de saison régulière de Ligue des champions remporté par le Bayern Munich au Parc des princes (1-2), Achraf Hakimi a été écarté des pelouses avec le PSG depuis. La faute à une « sévère entorse » de la cheville gauche comme le Paris Saint-Germain l'annonçait dans un communiqué médical.

«Il est bien, il a joué tout le dernier match» Actuellement au Maroc avec la sélection pour la Coupe d'Afrique des nations, Achraf Hakimi a retrouvé la compétition lors du dernier match de poule contre la Zambie à la fin du mois de décembre (3-0). Depuis, le capitaine des Lions de l'Atlas a disputé l'intégralité du 1/8ème de finale contre la Tanzanie au cours duquel il a délivré une passe décisive (1-0) puis le quart de finale face au Cameroun (2-0). Un retour qui a le don de ravir Luis Enrique, son entraîneur au PSG comme l'atteste sa déclaration faite en conférence de presse dimanche. « Il est bien, il a joué tout le dernier match. Il est en demi-finale et pour nous c'est important. C'est une chose de récupérer d'une blessure, c'en est une autre d'être en forme à 100% ».