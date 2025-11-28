Wembanyama : La terrible décision... de Netflix !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lors des cinq dernières sorties des San Antonio Spurs, la franchise NBA a dû se passer de Victor Wembanyama souffrant d'une blessure au mollet. Pourtant en pleine bourre en ce début de saison, le pivot français a subi un coup d'arrêt non planifié, à l'instar de l'abandon de la saison 3 de Starting 5 dans laquelle il devait être un protagoniste.

Victor Wembanyama était pourtant en feu depuis le début de la saison régulière. Avec 5 victoires de rang, la star des San Antonio Spurs écrivait l'histoire de la franchise texane puisque cette performance n'avait jamais été effectuée. Et ce, malgré des générations dorées sous Gregg Popovich notamment avec Tim Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker. Après douze rencontres disputées avec les Spurs, Victor Wembanyama a été contraint de se retirer pendant quelques semaines à cause d'une blessure au mollet.

Eloigné des parquets en raison d'une blessure, Wembanyama apprend l'enterrement du projet Starting 5 ? Refusant de prendre un quelconque risque avec le numéro un de draft 2023, la franchise texane ne pas pas précipiter son retour afin de s'éviter une rechute. Coup dur donc pour la jeune star du basket français qui voit un autre projet dans lequel il allait être la figure prendre l'eau. Sports Business Journal a révélé que Netflix avait décidé de mettre un terme à la production de la saison 3 du document immersif Starting 5 dans le quotidien de stars de la NBA. La cause ? Des audiences jugées insuffisantes par le géant du streaming vidéo américain.