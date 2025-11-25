NBA - Racisme : L’annonce choc sur Wembanyama !

Pierrick Levallet

Du haut de ses 21 ans, Victor Wembanyama est déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la NBA. Le joueur des San Antonio Spurs pourrait d’ailleurs devenir le visage de la ligue américaine avec le temps. Vince Staples estime toutefois que le Français pourrait être confronté à un sérieux problème de racisme.

«Tu dois ressembler à ce qu’ils veulent voir» « Je pense qu’on sous-estime à quel point l’Amérique est raciste. Tu peux être celui qu’on pousse comme visage de la ligue, mais tu dois ressembler à ce qu’ils veulent voir » a confié le rappeur américain dans des propos rapportés par Parlons Basket.