NBA : Nouveau danger pour Wembanyama !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Victor Wembanyama est actuellement éloigné des parquets en raison d’une élongation au mollet gauche et ne prendra pas part aux quatre prochaines rencontres des Spurs au minimum. La star française pourrait voir ses aspirations pour les trophées individuels de la NBA menacées, puisque seules 17 absences sont autorisées afin de prétendre aux récompenses de fin de saison.

Auteur d’un gros début de saison avec les Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama, victime d’une élongation du mollet gauche, doit prendre son mal en patience avant de retrouver les parquets de NBA. La franchise texane n’a pas l’intention de prendre le moindre risque avec son joueur, qui sera encore laissé au repos toute la semaine pour la série de matches à l’extérieur des Spurs, du côté de Phoenix, Portland, Denver et Minneapolis. Wembanyama n’a participé à aucun des trois derniers matches et sera donc absent pour les quatre prochaines rencontres, ce qui pourrait lui coûter cher en fin de saison.

Wembanyama grille un premier joker Comme l’explique L’Équipe, Victor Wembanyama pourrait être privé de trophée individuel en fin de saison si son absence se prolongeait puisqu’il faut participer à 65 matches de saison régulière au minimum pour prétendre à une récompense individuelle, après l’accord collectif conclu en 2023 entre la NBA et les joueurs. Wemby n’a donc le droit qu’à 17 absences pour rester en lice, et en sera à sept matches manqués à l'issue de la semaine à venir.