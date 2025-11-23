Wembanyama : La nouvelle catastrophe après sa blessure !

Malgré un très bon début de saison, les Spurs de San Antonio sont désormais orphelins de Victor Wembanyama. Touché au mollet, le génie français va manquer les prochaines semaines de compétition. Un véritable coup d’arrêt pour sa progression, d’autant que la course au titre de défenseur de l’année serait en train de lui échapper. Explication.
Le gros coup dur pour Victor Wembanyama. Auteur d’un très bon début de saison à la fois sur le plan individuel et collectif, le pivot français est écarté des terrains. La faute à une blessure au mollet, qui a poussé les Spurs de San Antonio à le mettre à l’écart pendant deux à trois semaines.
Wembanyama dans la course aux récompenses individuelles
Si en l’absence du phénomène français, la franchise texane parvient tout de même à enchaîner les succès, Wembanyama lui, aurait aimé pouvoir continuer sur son impressionnante montée en puissance. Pour sa troisième saison en NBA seulement, le génie de 21 ans est dans la course pour toutes les récompenses individuelles, mais surtout pour le DPOY (Defensive Player Of the Year) récompensant le meilleur défenseur de l’année.
Chet Holmgren prend les devants pour le DPOY
Nommé en 2024, Wembanyama n’avait pas pu concourir en 2025, faute de rencontres disputées. Et comme le rapporte Fox Sports, le numéro un de la draft 2023 n’est plus le favori des bookmakers dans cette course au DPOY. « Wembanyama est désormais coté à +350, derrière Holmgren et ses +135 », indique le média. « Wemby » peut encore inverser la tendance à son retour...