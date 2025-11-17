NBA : Frayeur pour Wembanyama, les Spurs font une annonce !

Dimanche, Victor Wembanyama a manqué son premier match de la saison, lors de la victoire des San Antonio Spurs face au Sacramento Kings (123-110). Le Français a ressenti une douleur au mollet après la rencontre contre les Golden State Warriors et la franchise texane ne veut pas prendre le risque que cette blessure se transforme en rupture du tendon d’Achille.
Après deux défaites consécutives face aux Golden State Warriors, les San Antonio Spurs ont renoué avec la victoire dimanche, lors de la réception des Sacramento Kings (123-110). Une rencontre remportée sans Victor Wembanyama, absent pour la première fois de la saison, en raison d’une douleur au mollet.
Les Spurs ne veulent prendre aucun risque avec Wembanyama
« C’est juste quelque chose qu’il a ressenti. Je ne pense pas qu’il s’est fait mal sur une action précise. Évidemment, on a vu récemment dans cette Ligue qu’une douleur au mollet n’est pas à prendre à la légère. Donc on doit simplement obtenir plus d’informations. On ne veut pas forcer là-dessus », a expliqué Mitch Johnson avant la victoire contre les Kings.
Le risque d’une rupture du tendon d’Achille
En préservant Victor Wembanyama, les Spurs veulent éviter de transformer sa blessure en une rupture du tendon d’Achille. On en a eu l’exemple récemment avec Tyrese Haliburton, qui souffrait d’une élongation du mollet droit contractée pendant le match 5 des dernières Finales NBA face à OKC. Le meneur des Indiana Pacers avait ensuite aggravé sa blessure lors du match 7, victime d’une rupture du tendon d’Achille et on ne devrait pas le revoir sur les parquets cette saison.