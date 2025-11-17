NBA : Frayeur pour Wembanyama, les Spurs font une annonce !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dimanche, Victor Wembanyama a manqué son premier match de la saison, lors de la victoire des San Antonio Spurs face au Sacramento Kings (123-110). Le Français a ressenti une douleur au mollet après la rencontre contre les Golden State Warriors et la franchise texane ne veut pas prendre le risque que cette blessure se transforme en rupture du tendon d’Achille.

Après deux défaites consécutives face aux Golden State Warriors, les San Antonio Spurs ont renoué avec la victoire dimanche, lors de la réception des Sacramento Kings (123-110). Une rencontre remportée sans Victor Wembanyama, absent pour la première fois de la saison, en raison d’une douleur au mollet.

Les Spurs ne veulent prendre aucun risque avec Wembanyama « C’est juste quelque chose qu’il a ressenti. Je ne pense pas qu’il s’est fait mal sur une action précise. Évidemment, on a vu récemment dans cette Ligue qu’une douleur au mollet n’est pas à prendre à la légère. Donc on doit simplement obtenir plus d’informations. On ne veut pas forcer là-dessus », a expliqué Mitch Johnson avant la victoire contre les Kings.