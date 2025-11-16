NBA : Clash avec une star, Wembanyama lâche une grosse punchline !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

La rencontre entre les San Antonio Spurs et les Golden State Warriors dans la nuit de vendredi à samedi a été marquée par un moment de tension entre Victor Wembanyama et Draymond Green. Le Français estime que dans certaines situations, il faut être capable de répondre aux provocations, en témoigne l’attitude de son adversaire, « tout silencieux » après son dunk.

Comme à son habitude, Draymond Green a essayé de rentrer dans la tête de Victor Wembanyama dans la nuit de vendredi à samedi, lors de la défaite des Spurs face aux Warriors (108-109), à coups d’invective et de provocations. Le Français lui a répondu par un dunk, avant de lui hurler en plein visage, un panier qui n’a finalement pas compté.

« Si quelqu'un te parle d'une certaine manière, tu dois aussi répondre d'une certaine manière » « Face à Draymond Green, je suis resté calme, je n'ai pas essayé de le provoquer. Mais à un moment donné, si quelqu'un te parle d'une certaine manière, tu dois aussi répondre d'une certaine manière. C'est comme ça », a confié Victor Wembanyama après la rencontre, avant d’être interrogé sur son attitude face aux arbitres et à ses adversaires et s’il fallait parfois répondre pour les influencer, ou savoir garder son calme.