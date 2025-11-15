NBA : Clash avec une star, Wembanyama sort du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré 26 points, Victor Wembanyama n’a pas pu empêcher la défaite des Spurs face aux Warriors (108-109). Le Français s’est pourtant démené des deux côtés du terrain. Ça s’est même grandement chauffé avec Draymond Green. Une scène musclée entre les deux fait d’ailleurs le tour des réseaux sociaux. Une prise de bec avec le joueur des Warriors évoquée d’ailleurs par Wembanyama après la rencontre.

Une fois de plus, les Warriors de Stephen Curry ont réussi à prendre le dessus sur les Spurs de Victor Wembanyama. Coup sur coup, la franchise de San Antonio est donc tombée. Les 26 points du Français n’auront pas suffi, cela s’est ainsi soldé par une défaite (108-109). Une rencontre au cours de laquelle le duel entre Draymond Green et Wembanyama a fait des étincelles. Ça a notamment été le cas quand la star des Spurs a réussi à dunker sur la tête de son adversaire, n’hésitant ensuite pas à le trashtalker.

« A un moment donné, si quelqu'un te parle d'une certaine manière… » Clairement, cette scène entre Victor Wembanyama et Draymond Green n’est pas passée inaperçue. Après la rencontre, rapporté par L’Equipe, le joueur des Spurs a alors fait savoir : « Face à Draymond Green, je suis resté calme, je n'ai pas essayé de le provoquer. Mais à un moment donné, si quelqu'un te parle d'une certaine manière, tu dois aussi répondre d'une certaine manière. C'est comme ça ».