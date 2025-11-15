NBA : Clash avec une star, Wembanyama sort du silence !

Malgré 26 points, Victor Wembanyama n’a pas pu empêcher la défaite des Spurs face aux Warriors (108-109). Le Français s’est pourtant démené des deux côtés du terrain. Ça s’est même grandement chauffé avec Draymond Green. Une scène musclée entre les deux fait d’ailleurs le tour des réseaux sociaux. Une prise de bec avec le joueur des Warriors évoquée d’ailleurs par Wembanyama après la rencontre.
Une fois de plus, les Warriors de Stephen Curry ont réussi à prendre le dessus sur les Spurs de Victor Wembanyama. Coup sur coup, la franchise de San Antonio est donc tombée. Les 26 points du Français n’auront pas suffi, cela s’est ainsi soldé par une défaite (108-109). Une rencontre au cours de laquelle le duel entre Draymond Green et Wembanyama a fait des étincelles. Ça a notamment été le cas quand la star des Spurs a réussi à dunker sur la tête de son adversaire, n’hésitant ensuite pas à le trashtalker.
« A un moment donné, si quelqu'un te parle d'une certaine manière… »
Clairement, cette scène entre Victor Wembanyama et Draymond Green n’est pas passée inaperçue. Après la rencontre, rapporté par L’Equipe, le joueur des Spurs a alors fait savoir : « Face à Draymond Green, je suis resté calme, je n'ai pas essayé de le provoquer. Mais à un moment donné, si quelqu'un te parle d'une certaine manière, tu dois aussi répondre d'une certaine manière. C'est comme ça ».
Les Spurs battus par les Warriors
Pour ce qui est de la défaite face aux Warriors, Victor Wembanyama a également confié : « La raison de la défaite ? On aurait pu être plus disruptifs en défense. Je vois que Stephen Curry fait 16 sur 26 au tir, et 9 sur 17 à trois points... Ça en dit beaucoup. On ne lui a pas enlevé ce qu'on aurait dû lui enlever ».