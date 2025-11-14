Wembanyama : «Ne sois pas stupide», une légende est dingue de lui !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les Spurs de San Antonio se sont inclinés face aux Warriors de Golden State (125-120). Cela n’a pas empêché Victor Wembanyama de réaliser une belle prestation. Le pivot français a une fois de plus impressionné la légende Stephen Curry, qui s’est montré très élogieux à son égard.

Malgré une performance XXL, Victor Wembanyama n’a pas pu empêcher la défaite des Spurs de San Antonio face aux Warriors de Golden State. Auteur de 31 points, 15 rebonds, et 10 passes décisives, le pivot français a été surpassé par l’inévitable et intenable Steph Curry, auteur quant à lui de 46 points.

Wembanyama surpassé par Steph Curry A l’issue de la rencontre, « Wemby » a tenu à féliciter la légende de Golden State : « Stephen Curry est un très grand joueur. Comment essayer de défendre sur lui ? Il faut essayer de lui bloquer tout tir à trois points, quel qu'il soit, car c'est quelqu'un que je peux ensuite facilement rattraper à l'arceau », a ainsi confié Wembanyama, qui a été également félicité par Curry en personne.