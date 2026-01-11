Mercato - PSG : Luis Enrique prêt à claquer la porte, c’est confirmé pour son prochain club ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que des rumeurs concernant le départ de Luis Enrique du PSG se sont intensifiées ces derniers jours, beaucoup essaient d'imaginer la suite pour l'entraîneur espagnol. Ce dernier possède une grande expérience et pourrait rebondir dans n'importe quel club. La piste de Manchester United ne semble toutefois pas ouverte.

Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2027, Luis Enrique n'a pas encore prolongé et certains commencent déjà à imaginer la suite de sa carrière. L'entraîneur espagnol est même annoncé sur le départ par CaughtOffside qui explore déjà les différentes options pour la suite de sa carrière. Visiblement, ce ne sera pas à Manchester United.

Luis Enrique va partir du PSG, son prochain club trouvé ? En effet d'après les révélations de ce média anglais, Luis Enrique ne devrait pas partir du PSG pour signer à Manchester United. Le site explique que le club anglais n'a pas coché l'entraîneur espagnol dans sa liste pour le moment mais cela pourrait vouloir dire que Luis Enrique a déjà quelque chose de prévu pour la suite de sa carrière.