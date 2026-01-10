Luis Enrique : La relation secrète !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après Flamengo en décembre, c’est l’OM qui a chuté face au PSG lors d’une séance de tirs au but. Le travail de Borja Alvarez est mis en lumière après ce succès, l'entraîneur des gardiens qui dispose d'une relation forte avec Luis Enrique, comme le raconte Alexandre Letellier, ancien portier parisien.

Depuis quelques semaines, Borja Alvarez se retrouve sous le feu des projecteurs malgré sa discrétion. La raison ? Les récents succès du Paris Saint-Germain sur tirs au but qui ne sont pas sans rapport avec le rôle de l’entraîneur des gardiens. Vainqueur de la Coupe Intercontinentale après avoir dégoûté Flamengo (1-1 a.p., 2-1 tab), le club de la capitale a récidivé cette semaine contre l'OM en mettant la main sur le Trophée des Champions après une égalisation dans les dernières secondes de la partie (2-2 a.p., 4-1 tab).

« Ils ont un lien fort et une grande confiance l’un envers l’autre » Ancien portier du Paris SG, Alexandre Letellier est revenu pour Le Parisien sur la relation de confiance qu’entretiennent Luis Enrique et Borja Alvarez, ce dernier étant arrivé dans les valises de l’Espagnol à l’été 2023 : « Il est vraiment à l’écoute de ce que Luis Enrique lui demande. Ils ont un lien fort et une grande confiance l’un envers l’autre. Cela se retranscrit à l’entraînement où la thématique, chaque semaine, porte sur le futur adversaire. Il met en place des situations observées à la vidéo, il reproduit des styles de frappe qui reviennent régulièrement en match. Il y a également un travail sur la relance pour trouver le défenseur central ou le milieu axial, afin de créer des triangles sur le terrain. C’est un vrai bosseur. »