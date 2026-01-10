Le PSG tient son prochain crack, ça promet du très lourd !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le PSG peut aujourd’hui compter sur certaines des plus grandes stars du football, le club de la capitale s’appuie également sur son centre de formation. Et au sein de ses équipes de jeunes, Paris regorge de cracks. Certains sont d'ailleurs très prometteurs. Ce serait le cas de Makan Diarra… neveu de Lassana Diarra.

Au PSG, Luis Enrique n’hésite pas à faire de plus en plus confiance aux jeunes. Ça tombe bien, le club de la capitale dispose d’un des meilleurs centres de formation d’Europe. Et derrière les Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu ou encore Quentin Ndjantou, d’autres cracks poussent pour exploser dans les années à venir. C’est le cas avec Makan Diarra, neveu de Lassana Diarra, que Le Parisien a placé dans son top 5 des joueurs les plus prometteurs de moins de 14 ans en Ile de France.

« Makan a toujours été le joueur au-dessus du lot » Avec Makan Diarra, le PSG a visiblement mis la main sur un phénomène. C’est d’ailleurs pour cela que le club de la capitale lui a fait signer un accord de non-sollicitation pour 5 ans. Dominique Flament, ayant contribué à la signature de Makan Diarra au PSG, a expliqué au quotidien régional : « Makan a toujours été le joueur au-dessus du lot, qu’on mettait en avant, capable de plier un match sur un exploit technique, soit sur une frappe soit sur une élimination ».