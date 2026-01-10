Le PSG tient son prochain crack, ça promet du très lourd !

Alors que le PSG peut aujourd’hui compter sur certaines des plus grandes stars du football, le club de la capitale s’appuie également sur son centre de formation. Et au sein de ses équipes de jeunes, Paris regorge de cracks. Certains sont d'ailleurs très prometteurs. Ce serait le cas de Makan Diarra… neveu de Lassana Diarra.
Au PSG, Luis Enrique n’hésite pas à faire de plus en plus confiance aux jeunes. Ça tombe bien, le club de la capitale dispose d’un des meilleurs centres de formation d’Europe. Et derrière les Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu ou encore Quentin Ndjantou, d’autres cracks poussent pour exploser dans les années à venir. C’est le cas avec Makan Diarra, neveu de Lassana Diarra, que Le Parisien a placé dans son top 5 des joueurs les plus prometteurs de moins de 14 ans en Ile de France.
« Makan a toujours été le joueur au-dessus du lot »
Avec Makan Diarra, le PSG a visiblement mis la main sur un phénomène. C’est d’ailleurs pour cela que le club de la capitale lui a fait signer un accord de non-sollicitation pour 5 ans. Dominique Flament, ayant contribué à la signature de Makan Diarra au PSG, a expliqué au quotidien régional : « Makan a toujours été le joueur au-dessus du lot, qu’on mettait en avant, capable de plier un match sur un exploit technique, soit sur une frappe soit sur une élimination ».
« Il devait signer à Lyon, mais on a réussi à inverser la tendance »
« Il est très démonstratif, car c’est un dribbleur, il saute aux yeux. Il devait signer à Lyon, mais on a réussi à inverser la tendance. C’est un joueur qu’on a envie d’avoir dans son équipe », a-t-il poursuivi sur le crack qui pourrait donc faire le bonheur du PSG d’ici quelques années.