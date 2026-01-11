Départ de De Zerbi : La grande nouvelle pour l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En ce début d'année 2026, Manchester United a choisi de se séparer de son entraîneur Ruben Amorim. Parmi les candidats évoqués, le nom de Roberto De Zerbi aurait intégré les débats. Mais le club anglais serait davantage intéressé par un autre profil, celui d'Oliver Glasner, entraîneur de Crystal Palace.

Dans sa quête d'un nouvel entraîneur, Manchester United a les yeux rivés partout en Europe. Le club anglais, actuellement 7ème de Premier League, a été déçu par la prestation de Ruben Amorim, qui était en poste depuis novembre 2024. Le prochain entraîneur sera peut-être Roberto De Zerbi même si pour le moment, l'OM peut respirer.

De Zerbi sur le départ ? Bien en place à l'OM depuis son arrivée en 2024, Roberto De Zerbi semble se plaire à Marseille. L'entraîneur italien représente une option intéressante pour d'autres clubs et Manchester United en fait partie. D'après CaughtOffside, il n'est toutefois pas en tête de liste du club anglais qui concentre plutôt ses efforts sur Oliver Glasner.