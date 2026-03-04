Un joueur du PSG gifle un journaliste de L’Equipe : «J’assume»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

On le sait, la relation entre la presse et les joueurs de football peut parfois être très tendue. Et voilà qu’à certains moments, ça a même pu dégénéré. C’est ce qui est arrivé au PSG. En effet, un journaliste de L’Equipe s’est pris la tête avec un joueur du club de la capitale, qui a fini par le gifler.

Dernièrement, ce n’était pas vraiment l’amour fou entre le PSG et les médias. Mais voilà que ces tensions avec la presse ne datent pas forcément d’hier pour le club de la capitale. En effet, il y a quelques années déjà, un conflit avait éclaté entre un journaliste de L’Equipe et un joueur du PSG. Ainsi, en 2001, Nicolas Anelka en était notamment venu aux mains avec Sébastien Tarrago.

« Il m'a pris la tête, le ton est monté » Que s’était-il alors passé entre Nicolas Anelka et Sébastien Tarrago ? L’altercation avait éclaté au Camp des Loges, l’ancien centre d’entraînement du PSG. C’est alors que le ton serait monté entre les deux hommes, le journaliste reprochant notamment au Parisien de ne pas lui avoir dit bonjour. Anelka a ensuite vrillé en giflant celui qui était en face de lui. « Je passais tranquillement devant lui. Il m'a pris la tête, le ton est monté et j'ai eu le tort de lui mettre une gifle. Voilà, j’assume », dira ensuite Nicolas Anelka pour Le Parisien.