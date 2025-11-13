NBA : Wembanyama avec LeBron James, la folle annonce !

Pierrick Levallet

Le projet des San Antonio Spurs prend forme petit à petit. La franchise texane souhaite construire autour de Victor Wembanyama, qui réalise un début de saison canon. Le Français ne cesse de mettre tout le monde d’accord. Certains le voient d’ailleurs capable de rejoindre LeBron James dans l’histoire de la NBA.

Les San Antonio Spurs ont prévu un grand projet autour de Victor Wembanyama. Et il commence à prendre forme. La franchise texane veut construire autour de son phénomène de 21 ans pour s’assurer un avenir radieux. Le Français réalise d’ailleurs un début de saison exceptionnel. Wemby prouve à chaque match que son potentiel est hors-norme. Certains, comme Nate Robinson, estiment d’ailleurs que Victor Wembanyama pourrait marquer l’histoire de la NBA comme LeBron James avant lui.

«Ils vont surprendre beaucoup de gens» « Je pense que San Antonio fait un super travail, un peu comme ce qu’OKC a fait avec ses choix de draft. Ils sélectionnent les bons joueurs. Je crois qu’ils reviennent à ce qu’ils ont construit à l’époque de David Robinson, puis Tim Duncan, Manu Ginóbili et Tony Parker. San Antonio va redevenir une vraie équipe. Pas forcément tout de suite, mais cette saison, ils vont surprendre beaucoup de gens » a d’abord expliqué l’ancien des New-York Knicks dans des propos rapportés par Parlons Basket.