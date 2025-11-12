NBA : Wembanyama, les coulisses de son coup de folie !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

8ème victoire de la saison en NBA pour les Spurs ! Victor Wembanyama et ses coéquipiers l’ont emporté face aux Chicago Bulls (117-120). Un succès remporté grâce à un Français de gala. Auteur de 38 poins, Wemby a notamment inscrit 2 tirs à 3 points dans les dernières secondes pour assurer le succès des Spurs. Une séquence folle évoquée par Wembanyama après le match.

Avec 38 points, 12 rebonds et 5 passes décisives, Victor Wembanyama a mené les Spurs vers la victoire face aux Chicago Bulls. La star de la franchise de San Antonio a surtout pris ses responsabilités en fin de match. Avec un tir à 3 points, Wembanyama a remis les deux équipes à égalité à une minute de la fin. Mais ça ne s’est pas arrêté là puisqu’après avoir récupéré le ballon en défense, Wemby a endossé son costume de patron en assommant les Bulls d’un nouveau tir à 3 points.

« Le premier panier à 3 points, je savais clairement ce que j'allais faire » Bien évidemment, cette séquence de Victor Wembanyama a fait le tour des réseaux sociaux. Qu’est-il alors passé dans la tête du joueur des Spurs ? Après la rencontre, il a raconté, rapporté par L’Equipe : « Le premier panier à 3 points, je savais clairement ce que j'allais faire. Le deuxième, pas vraiment, mais j'ai rapidement pris ma décision parce que je sentais que je pouvais prendre mes distances. Et j'avais l'impression que ça ne ferait que compliquer la situation si je m'y engageais. Donc oui, je crois avoir fait le bon choix ».