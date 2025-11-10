NBA - Wembanyama : Le grand changement qui le fait halluciner !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis le début de la saison, on peut observer un changement dans le jeu de Victor Wembanyama, qui prend beaucoup moins de tirs à trois points et est plus agressif vers le cercle. Contre les Toronto Raptors, il n’a tenté aucun tir à longue distance, une évolution à laquelle ne s’attendait pas Lahaou Konaté, son ancien coéquipier aux Mets.

De retour sur les parquets cette saison après huit mois d’absence, Victor Wembanyama n’a pas chômé pendant sa convalescence. Le Français est apparu beaucoup plus costaud physiquement et plus agressif vers le cercle, réduisant drastiquement son nombre de tirs à trois points pris par matchs, n’en prenant même aucun lors de la victoire des San Antonio Spurs face aux Toronto Raptors (121-103).

« Je ne l’imaginais pas pouvoir finir un match sans le moindre tir tenté à trois points » « Il est toujours à la recherche de la perfection. Et quelque part, sa blessure lui a fait du bien. Il a su profiter de sa longue période de convalescence pour trouver la marche à suivre. Comme on dit, il connaît son karaté. Il s’est mis dans sa bulle, il a pris en muscles et il a travaillé en priorité l’agressivité près du cercle. Je ne l’imaginais pas pouvoir finir un match sans le moindre tir tenté à trois points », a confié Lahaou Konaté, ancien coéquipier de Victor Wembanyama aux Mets, auprès de 20 minutes.