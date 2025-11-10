NBA - Wembanyama : Le grand changement qui le fait halluciner !

Depuis le début de la saison, on peut observer un changement dans le jeu de Victor Wembanyama, qui prend beaucoup moins de tirs à trois points et est plus agressif vers le cercle. Contre les Toronto Raptors, il n’a tenté aucun tir à longue distance, une évolution à laquelle ne s’attendait pas Lahaou Konaté, son ancien coéquipier aux Mets.
De retour sur les parquets cette saison après huit mois d’absence, Victor Wembanyama n’a pas chômé pendant sa convalescence. Le Français est apparu beaucoup plus costaud physiquement et plus agressif vers le cercle, réduisant drastiquement son nombre de tirs à trois points pris par matchs, n’en prenant même aucun lors de la victoire des San Antonio Spurs face aux Toronto Raptors (121-103).
« Je ne l’imaginais pas pouvoir finir un match sans le moindre tir tenté à trois points »
« Il est toujours à la recherche de la perfection. Et quelque part, sa blessure lui a fait du bien. Il a su profiter de sa longue période de convalescence pour trouver la marche à suivre. Comme on dit, il connaît son karaté. Il s’est mis dans sa bulle, il a pris en muscles et il a travaillé en priorité l’agressivité près du cercle. Je ne l’imaginais pas pouvoir finir un match sans le moindre tir tenté à trois points », a confié Lahaou Konaté, ancien coéquipier de Victor Wembanyama aux Mets, auprès de 20 minutes.
« Il y a eu une forte évolution de son jeu »
« C’est un kif de le voir en vrai poste 5. Il finit plus proche du cercle, il est plus explosif, avec plus d’agressivité, plus de résistance dans les duels et plus d’habileté dans le dribble, ainsi qu’une maîtrise du footwork [travail d’appuis] incroyable. Il y a eu une forte évolution de son jeu, et on le voit même parfois un peu comme un deuxième meneur », a ajouté Lahaou Konaté, mais ce changement dans le jeu de Victor Wembanyama va-t-il perdurer ? « C’est trop tôt pour le dire. Le jeu varie et si les défenses font le choix de laisser des tirs ouverts de loin à Victor, il en prendra peut-être davantage qu’en ce début de saison. »