NBA : La folie préparée pour Wembanyama !

Pierrick Levallet

Après un petit coup de moins bien, Victor Wembanyama est revenu sur de bonnes bases avec les San Antonio Spurs. La franchise texane a enchaîné une deuxième victoire consécutive ce samedi contre les New-Orleans Pelicans (126-119). De’Aaron Fox a d’ailleurs confirmé les intentions des Spurs pour le phénomène de 21 ans.

Le petit coup de moins bien de Victor Wembanyama n’aura pas duré. Après avoir rendu une plutôt belle copie contre les Houston Rockets en NBA Cup, le Français s’est de nouveau illustré avec les San Antonio Spurs ce samedi. Le phénomène de 21 ans a été l’un des artisans majeurs du succès de la franchise texane contre les New-Orleans Pelicans (126-119). Après la partie, De’Aaron Fox a d’ailleurs confirmé les intentions de l’équipe autour de Wemby.

«L’un des meilleurs joueurs ayant jamais touché un ballon de basket» « On pense que [Wembanyama] va devenir l’un des meilleurs joueurs ayant jamais touché un ballon de basket. Notre travail, c’est de l’aider à y parvenir et de lui permettre de gagner des matchs » a confié le meneur de jeu des San Antonio Spurs dans des propos rapportés par Parlons Basket.