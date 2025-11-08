NBA : Wembanyama confirme sa relation avec une star !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après deux défaites à l’extérieur, les San Antonio Spurs ont retrouvé le chemin de la victoire dans la nuit de vendredi à samedi en s’imposant face aux Houston Rockets (121-110). Victor Wembanyama était opposé à une de ses idoles, Kevin Durant, un joueur qu’il admire énormément, mais avec qui sa relation est uniquement celle d’adversaire, pour le moment.

Battus par les Phoenix Suns (130-118) et les Los Angeles Lakers (118-116), les San Antonio Spurs retrouvaient leur parquet dans la nuit de vendredi à samedi. Au Frost Bank Center, ils ont renoué avec la victoire en battant les Houston Rockets (121-110), un match qui comptait également pour la NBA Emirates Cup. Déjà bien défendu contre les Suns et les Lakers, Victor Wembanyama l’a de nouveau été.

Wembanyama et sa relation avec Kevin Durant Le Français a été plus à son avantage en deuxième mi-temps, inscrivant 18 de ses 22 points après la pause, avec 8 rebonds, 4 passes et 2 contres. Victor Wembanyama s’est également offert un dunk sur Kevin Durant avant de le bloquer dans la foulée. Après la rencontre, Wemby s’est confié sur l’ailier des Rockets et réaffirmé son souhait d’apprendre de lui, mais peut-être pas tout de suite.