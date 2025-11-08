NBA : Wembanyama confirme sa relation avec une star !

Après deux défaites à l’extérieur, les San Antonio Spurs ont retrouvé le chemin de la victoire dans la nuit de vendredi à samedi en s’imposant face aux Houston Rockets (121-110). Victor Wembanyama était opposé à une de ses idoles, Kevin Durant, un joueur qu’il admire énormément, mais avec qui sa relation est uniquement celle d’adversaire, pour le moment.
Battus par les Phoenix Suns (130-118) et les Los Angeles Lakers (118-116), les San Antonio Spurs retrouvaient leur parquet dans la nuit de vendredi à samedi. Au Frost Bank Center, ils ont renoué avec la victoire en battant les Houston Rockets (121-110), un match qui comptait également pour la NBA Emirates Cup. Déjà bien défendu contre les Suns et les Lakers, Victor Wembanyama l’a de nouveau été.
Wembanyama et sa relation avec Kevin Durant
Le Français a été plus à son avantage en deuxième mi-temps, inscrivant 18 de ses 22 points après la pause, avec 8 rebonds, 4 passes et 2 contres. Victor Wembanyama s’est également offert un dunk sur Kevin Durant avant de le bloquer dans la foulée. Après la rencontre, Wemby s’est confié sur l’ailier des Rockets et réaffirmé son souhait d’apprendre de lui, mais peut-être pas tout de suite.
« C’est quelqu’un que je respecte, qui m’intéresse énormément »
« La relation que j’ai avec lui (Durant), c’est une relation d’adversaire. Et si j’aimerais, j’ai des centaines de questions à lui poser, j’imagine que j’attendrai qu’il prenne sa retraite (rire) », a déclaré Victor Wembanyama en conférence de presse. « Non, plus sérieusement, effectivement, c’est quelqu’un que je respecte, qui m’intéresse énormément. Mais notre relation est uniquement celle d’adversaires. »